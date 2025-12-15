الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو مسألة حاسمة

فريق إطفاء يكافح حريقا في أوكرانيا
15 ديسمبر 2025 17:26

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسألة حاسمة في المحادثات بشأن تسوية سلمية محتملة وإنها موضع نقاش خاص.
وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين "بطبيعة الحال، هذه المسألة هي أحد أحجار الزاوية وبالطبع هي موضع نقاش خاص".
وقال بيسكوف إن روسيا تتوقع تلقي مستجدات من الولايات المتحدة بعد محادثات واشنطن مع الدول الأوروبية وأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين.
وطالبت روسيا مرارا، أوكرانيا بالتخلي رسميا عن طموحاتها للانضمام إلى حلف الناتو. وقالت موسكو أيضا إن أوكرانيا يجب أن تكون دولة محايدة مع عدم السماح بوجود قوات من حلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية.
وعندما سئل بيسكوف عما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول أعياد الميلاد، قال إنه لا يريد تقديم أي مواعيد محددة.
وأضاف أنه لم يتم إخطار روسيا بعد بالمستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين في برلين.  

أخبار ذات صلة
موسكو: عدم انضمام كييف لـ«الناتو» أساس للتفاوض
ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
المصدر: وكالات
دميتري بيسكوف
الأزمة الأوكرانية
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©