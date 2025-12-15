روسيا: عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو مسألة حاسمة

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسألة حاسمة في المحادثات بشأن تسوية سلمية محتملة وإنها موضع نقاش خاص.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين "بطبيعة الحال، هذه المسألة هي أحد أحجار الزاوية وبالطبع هي موضع نقاش خاص".

وقال بيسكوف إن روسيا تتوقع تلقي مستجدات من الولايات المتحدة بعد محادثات واشنطن مع الدول الأوروبية وأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين.

وطالبت روسيا مرارا، أوكرانيا بالتخلي رسميا عن طموحاتها للانضمام إلى حلف الناتو. وقالت موسكو أيضا إن أوكرانيا يجب أن تكون دولة محايدة مع عدم السماح بوجود قوات من حلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية.

وعندما سئل بيسكوف عما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول أعياد الميلاد، قال إنه لا يريد تقديم أي مواعيد محددة.

وأضاف أنه لم يتم إخطار روسيا بعد بالمستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين في برلين.