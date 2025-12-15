الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تحبط مخطط تفجيرات ليلة رأس السنة في كاليفورنيا

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي
15 ديسمبر 2025 21:25

أعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ تفجيرات منسقة ليلة رأس السنة في أنحاء جنوب ولاية كاليفورنيا.
وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجماعة كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من التفجيرات على عدة أهداف في كاليفورنيا بدءا من ليلة رأس السنة، كما كانت تعتزم استهداف عناصر ومركبات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
ونظمت السلطات الفيدرالية مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم الاثنين، لعرض تفاصيل الاعتقالات.
وبحسب الشكوى الجنائية الفيدرالية التي قدمت السبت، اعتقل المشتبه بهم الأسبوع الماضي في مدينة لوسيرن فالي، الصحراوية الواقعة في شرق لوس أنجليس، حيث يشتبه في قيامهم بتجميع عبوات ناسفة بدائية الصنع قبل التفجيرات المخطط لها.
وأظهرت وثائق المحكمة أن المشتبه بهم يواجهون تهما تشمل التآمر وحيازة جهاز تدميري. 

