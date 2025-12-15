موسكو: عدم انضمام كييف لـ«الناتو» أساس للتفاوض

عواصم (وكالات)



أكد الكرملين، أمس، أن الاتفاق على وثيقة تلزم أوكرانيا قانونياً بعدم الانضمام إلى حلف الناتو، هو حجر أساس في مفاوضات إنهاء الحرب، في حين ما زال المفاوضون الأميركيون يريدون من أوكرانيا التخلي عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك، كشرط لمحادثات السلام.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات للصحافيين أنه بطبيعة الحال، قضية «الناتو» إحدى الركائز الأساسية، وهي بالتأكيد خاضعة لنقاش خاص.

وقالت أوكرانيا، أمس الأول، وسط محادثات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي في برلين: إنها مستعدة للتخلي عن طموحها للانضمام إلى «الناتو»، مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية.

ولم يتضح إلى أي مدى تقدمت المحادثات بشأن هذا الملف أو غيره من القضايا الحيوية، مثل مستقبل الأراضي الأوكرانية، ولا حجم التأثير الذي قد تحدثه محادثات برلين في التوصل لاتفاق.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على السلام والقرارات الجادة، ويعارض إقامة هدنة مؤقتة والحيل السياسية، معتبراً أن تحديد مواعيد زمنية للتسوية الأوكرانية عمل غير مجد.

وقال: إن العمل جارٍ على مقترحات السلام لأوكرانيا بين ممثلي الولايات المتحدة والأوروبيين والأوكرانيين، ولكن واشنطن لا تناقش مع موسكو مقترحات التسوية التي تتم مناقشتها في برلين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن روسيا ستنتظر معلومات من أميركا بشأن نتائج مفاوضات برلين.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه يرغبون بصدق تحقيق السلام في أوكرانيا، ويبذلون جهوداً حثيثة لتحقيقه.

واستأنف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، محادثاته مع ويتكوف وكوشنر في برلين، بعد أن قالت واشنطن إن تقدماً كبيراً أُحرز في المحادثات التي استغرقت خمس ساعات الأحد.

وخلال المحادثات الأحد، عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مقابل ضمانات أمنية غربية.

وما زال المفاوضون الأميركيون يريدون من أوكرانيا التخلي عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك «شرق» اللتين يطلق عليهما معا دونباس، كشرط لمحادثات السلام مع روسيا، بحسب ما أفاد مسؤول مطلع على المفاوضات «فرانس برس» أمس.

وقال المسؤول: إن الرئيس فلاديمير «بوتين يريد أراضي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بالانسحاب من المنطقتين وبأن كييف لا توافق على هذا الطلب. وأضاف أنه أمر لافت نوعاً ما بأن يتبنى الأميركيون موقف الروس بشأن هذه المسألة.

في غضون ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون على هيئة جنود وقدرات حقيقية، واعتبرت أن إقليم دونباس الذي يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة عليه بالكامل، ليس غايته النهائية، وسيطالب بالمزيد.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية، خلال الليلة الماضية.