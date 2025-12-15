الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موسكو: عدم انضمام كييف لـ«الناتو» أساس للتفاوض

مبنى تعرض لهجوم صاروخي روسي بمنطقة كييف (رويترز)
16 ديسمبر 2025 01:32

عواصم (وكالات)

أكد الكرملين، أمس، أن الاتفاق على وثيقة تلزم أوكرانيا قانونياً بعدم الانضمام إلى حلف الناتو، هو حجر أساس في مفاوضات إنهاء الحرب، في حين ما زال المفاوضون الأميركيون يريدون من أوكرانيا التخلي عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك، كشرط لمحادثات السلام.

أخبار ذات صلة
البنتاجون يعمل على إعادة هيكلة شاملة لقيادة الجيش الأميركي
الكرملين: روسيا لم تطلع على المقترح الأوروبي بشأن أوكرانيا

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات للصحافيين أنه بطبيعة الحال، قضية «الناتو» إحدى الركائز الأساسية، وهي بالتأكيد خاضعة لنقاش خاص.
وقالت أوكرانيا، أمس الأول، وسط محادثات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي في برلين: إنها مستعدة للتخلي عن طموحها للانضمام إلى «الناتو»، مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية.
ولم يتضح إلى أي مدى تقدمت المحادثات بشأن هذا الملف أو غيره من القضايا الحيوية، مثل مستقبل الأراضي الأوكرانية، ولا حجم التأثير الذي قد تحدثه محادثات برلين في التوصل لاتفاق.
وأضاف بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على السلام والقرارات الجادة، ويعارض إقامة هدنة مؤقتة والحيل السياسية، معتبراً أن تحديد مواعيد زمنية للتسوية الأوكرانية عمل غير مجد.
وقال: إن العمل جارٍ على مقترحات السلام لأوكرانيا بين ممثلي الولايات المتحدة والأوروبيين والأوكرانيين، ولكن واشنطن لا تناقش مع موسكو مقترحات التسوية التي تتم مناقشتها في برلين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن روسيا ستنتظر معلومات من أميركا بشأن نتائج مفاوضات برلين.
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه يرغبون بصدق تحقيق السلام في أوكرانيا، ويبذلون جهوداً حثيثة لتحقيقه.
 واستأنف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، محادثاته مع ويتكوف وكوشنر في برلين، بعد أن قالت واشنطن إن تقدماً كبيراً أُحرز في المحادثات التي استغرقت خمس ساعات الأحد.
 وخلال المحادثات الأحد، عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مقابل ضمانات أمنية غربية. 
وما زال المفاوضون الأميركيون يريدون من أوكرانيا التخلي عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك «شرق» اللتين يطلق عليهما معا دونباس، كشرط لمحادثات السلام مع روسيا، بحسب ما أفاد مسؤول مطلع على المفاوضات «فرانس برس» أمس.
وقال المسؤول: إن الرئيس فلاديمير «بوتين يريد أراضي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بالانسحاب من المنطقتين وبأن كييف لا توافق على هذا الطلب. وأضاف أنه أمر لافت نوعاً ما بأن يتبنى الأميركيون موقف الروس بشأن هذه المسألة.
في غضون ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون على هيئة جنود وقدرات حقيقية، واعتبرت أن إقليم دونباس الذي يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة عليه بالكامل، ليس غايته النهائية، وسيطالب بالمزيد.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية، خلال الليلة الماضية.

دونيتسك
روسيا
أوكرانيا
أميركا
الناتو
موسكو
دميتري بيسكوف
الكرملين
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©