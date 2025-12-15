%45 من السودانيين يواجهون الجوع بمستويات حادة

أحمد مراد (القاهرة)



كشفت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ليني كينزلي، عن أن 45% من سكان السودان يواجهون مستويات حادة من الجوع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل بالغ الخطورة، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية في المناطق المعزولة عن المساعدات بلغت مستوى كارثياً.

وذكرت كينزلي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المناطق التي تشهد قتالاً مستمراً، مثل كردفان والفاشر، لا يزال الوصول الإنساني إليها شديد الصعوبة، مما يعزل المجتمعات المحلية بالكامل عن الغذاء والإمدادات الأساسية. ونوهت بأن إغلاق الطرق التجارية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بمستويات عالية جداً، مما جعل الغذاء بعيد المنال عن ملايين المواطنين، حيث لا تستطيع الكثير من الأسر تناول أكثر من وجبة واحدة يومياً، مشيرةً إلى أن الهجمات على العاملين الإنسانيين وقوافل الإغاثة أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية بصورة مقلقة، مما جعل إيصال المساعدات مهمة شاقة للغاية.

وقالت المتحدثة باسم «الأغذية العالمي»: إن مدينة كادوقلي تُعد من أكثر المدن تضرراً، إذ لا يزال النزاع مستمراً والمدينة محاصرة، وقد تمكنا مؤخراً من إيصال قافلة مساعدات واحدة إليها، لكنها تحتاج إلى تدفق مستمر للمساعدات لوقف المجاعة وإنقاذ الأرواح، لا سيما أن إمكانية الوصول الإنساني تمثل الفارق بين الجوع القاتل والقدرة على التعافي. وأضافت أن النزاع يتركز حالياً في كردفان، ومؤخراً في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وما حولها، في حين تراجع القتال في مناطق أخرى، مثل الخرطوم وولاية الجزيرة وسنار، وفي المناطق التي هدأ فيها النزاع، تمكن البرنامج من توسيع نطاق عملياته وتحسن الوضع نسبياً.

وأشارت كينزلي إلى أن الجوع استشرى حتى بلغ حد المجاعة في المناطق التي لا يزال النزاع مستمراً فيها، والتي يصعب الوصول إليها إنسانياً بدرجة كبيرة، كما هو الحال في مدينتي الفاشر وكادوقلي.