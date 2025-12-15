الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تدعو إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أرشيفية)
16 ديسمبر 2025 01:32

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية أمس.
وتبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، منوهاً إلى أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في قطاع غزة، إلى جانب ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار. 
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق في إطار الآلية الرباعية، بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، حيث نوه الوزير عبد العاطي في هذا الصدد إلى أهمية توفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

أخبار ذات صلة
وثيقة قضائية تكشف مطالب مالية غير مسبوقة في دعوى ترامب
«الفارس الشهم 3» توزع كسوة شتوية على النازحين في غزة
الولايات المتحدة
حرب غزة
فلسطين
مصر
الرئيس الأميركي
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
دونالد ترامب
غزة
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©