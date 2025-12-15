مصر تدعو إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

القاهرة (الاتحاد)



أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية أمس.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، منوهاً إلى أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في قطاع غزة، إلى جانب ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق في إطار الآلية الرباعية، بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، حيث نوه الوزير عبد العاطي في هذا الصدد إلى أهمية توفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.