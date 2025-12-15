الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انتشال 14 جثماناً من تحت أنقاض منزل مدمر في غزة

فلسطيني يقف قرب منزله المدمر في رفح (أرشيفية)
16 ديسمبر 2025 01:32

غزة (الاتحاد)

تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال 14 جثماناً من تحت أنقاض منزل دمرته القوات الإسرائيلية خلال عدوانها على المدينة. 
وقالت طواقم الإنقاذ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس: إن «عمليات البحث والانتشال جرت في ظروف بالغة الصعوبة، وفي ظل إمكانات محدودة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لانتشال جثامين الشهداء العالقين تحت الركام، تمهيداً لدفنهم بما يليق بكرامتهم». 
ووفق الوكالة: «شنت الطائرات الإسرائيلية، الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شمالي المدينة، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة». وحسب مصادر محلية، «قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت آلياته العسكرية النار بكثافة باتجاه مبنى الاتصالات قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوباً».

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
القوات الإسرائيلية
