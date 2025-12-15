الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» توزع كسوة شتوية على النازحين في غزة

متطوعة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» تقدم ملابس شتوية لطفلة فلسطينية (من المصدر)
16 ديسمبر 2025 01:33

غزة (الاتحاد)

في ظل الشتاء القارس والمنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة، وزعت عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على النازحين المقيمين في الخيام، للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة البرد القارس والأمطار.
وجاءت هذه الخطوة استجابةً للاحتياجات المتزايدة للنازحين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها داخل خيام تفتقر لأدنى مقومات الحماية من البرد.
وتضمنت كسوة الشتاء التي تم توزيعها على النازحين، سترات شتوية وملابس دافئة متنوعة، وزَّعت على مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء وكبار السن، للمساهمة في حمايتهم من موجات البرد القاسية وتخفيف معاناتهم في المخيمات والمناطق المتضررة، كما وفرت لهم خياماً ومستلزمات إيواء أساسية تحميهم من قسوة الشتاء.
ويهدف هذا الجهد الإنساني إلى تعزيز صمود الأسر النازحة والتخفيف من آثار المنخفض الجوي، عبر توفير كسوة شتوية تساهم في حمايتهم وتوفير الدفء لهم في ظل الأحوال الجوية الباردة، التي تعيشها الأسر النازحة. 
وتجسّد هذه الخطوة حرص دولة الإمارات على رعاية النازحين ودعمهم في جميع الظروف، وترسيخ مبادئ العطاء والإنسانية، التي تميّز مبادراتها الإغاثية في غزة.
وعبّر عدد من سكان قطاع غزة عن تقديرهم لهذه الجهود الإنسانية، مؤكدين أن ما وصلهم من مساعدات أسهم في تخفيف معاناتهم ودعم صمودهم.
كما قدمت عملية «الفارس الشهم 3» سيارات شفط المياه التي أرسلتها دولة الإمارات مُسبقاً لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، وذلك بعد غرق الشوارع والخيام جراء الأمطار الغزيرة.

أخبار ذات صلة
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
