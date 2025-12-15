تصريحات متفائلة بالتوصل إلى سلام في أزمة أوكرانيا

أدلى مسؤولون مطلعون على المفاوضات، اليوم الاثنين، بتصريحات متفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الأوكرانية إثر لقاءات بين موفدين أميركيين ومسؤولين أوكرانيين في برلين.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن المباحثات، التي استمرت يومين بين الوفدين الأميركي والأوكراني في العاصمة الألمانية منحت دفعا للعملية الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وأضاف ميرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني "لدينا الآن فرصة لعملية سلام حقيقية"، واصفا الضمانات الأمنية التي اقترحتها واشنطن لأوكرانيا بأنها "خطوة مهمة إلى الأمام".

بدوره، أكد مسؤول أميركي كبير أن المباحثات كانت "إيجابية فعلا".

وإذ أوضح أن الموفدين الأميركيين أجروا محادثات استمرت نحو ثماني ساعات على مدى يومين مع الرئيس الأوكراني، قال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويته "لدينا أمل بأننا على طريق السلام".

وأوضح المسؤول أن الاتفاق المطروح على الطاولة مع أوكرانيا يشمل "ضمانات أمنية قوية" من الولايات المتحدة أشبه بضمانة الدفاع المشترك التي يوفّرها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف "إن أسس ذلك الاتفاق تستند بشكل رئيسي إلى وجود ضمانات قوية حقا، على غرار المادة الخامسة (من معاهدة الحلف)، إضافة إلى ردع قوي للغاية" بالأسلحة.