الأخبار العالمية

ملك الأردن: ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار في غزة

ملك الأردن عبد الله الثاني يستقبل وزير خارجية الصين
15 ديسمبر 2025 22:05

شدّد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردنيّ.
وأكّد الملك، خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة عمّان "ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة" الذي أبرم في العاشر من أكتوبر الماضي برعاية الولايات المتحدة.
ودعا الملك أيضا إلى "وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية".
من جهة أخرى، دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إلى البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنيّة.
وتنصّ المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في القطاع وتولّي سلطة انتقالية الحكم مع انتشار قوّة استقرار دولية.
وأنهى الاتفاق، الذي أفضى إلى هدنة منذ 10 أكتوبر، حربا استمرت عامين.
وحض وزيرا الخارجية على "رفع كل القيود على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع".
وحذر الجانبان من "خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض كل جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين".
وأكدا أنه "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".

المصدر: آ ف ب
