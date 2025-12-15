أوكرانيا تعلن قصف غواصة روسية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها استهدفت غواصة روسية راسية في ميناء نوفوروسيسك، للمرة الأولى بواسطة مسيّرة بحرية، مؤكدة أنها ألحقت بها "أضرارا بالغة".

وجاء، في منشور لجهاز الأمن الأوكراني، على تطبيق تلغرام "للمرة الأولى في التاريخ، فجّرت مسيّرة غواصة من طراز ساب سي بيبي غواصة روسية" من فئة "كيلو".

وأضاف الجهاز "على أثر الانفجار، لحقت بالغواصة أضرار بالغة ووُضعت خارج الخدمة".

ولم تُعلّق روسيا على الفور على الإعلان الأوكراني.

وسبق أن هاجمت أوكرانيا موانئ روسية على البحر الأسود، بينها ميناء نوفوروسيسك.

بين أواخر نوفمبر الماضي ومطلع ديسمبر الجاري، قالت أوكرانيا إنها قصفت ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود.