الأخبار العالمية

تركيا تعلن إسقاط مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي

مسيّرة (أرشيفية)
15 ديسمبر 2025 23:27

أعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط مسيّرة "خارج السيطرة"، اليوم الاثنين، بعدما اقتربت من المجال الجوي التركي من جهة البحر الأسود.
وجاء في بيان للوزارة "تجنّبا لأي عواقب ضارة، أُسقطت الطائرة المسيّرة في منطقة آمنة وبعيدة من أي مناطق مأهولة".
وقالت أنقرة "تم رصد وتعقب أثر جوي (...) في إطار الآليات الروتينية" فوق البحر الأسود، و"تبين أن الاثر الجوي المعني هو مسيرة خارج السيطرة".
وأضافت "بهدف ضمان أمن المجال الجوي، تم نشر مقاتلاتنا من طراز اف-16 تحت قيادة حلف شمال الأطلسي والقيادة الوطنية، في مهمة اعتراض".
يأتي هذا الحادث بعدما حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، من تحول البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة"، وذلك إثر ضربات عدة طالت سفنا في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: آ ف ب
