ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات أقرب "من أي وقت مضى"، وذلك بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين.

وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي "نقترب أكثر من أي وقت مضى" من بلوغ اتفاق ينهي الحرب.

كان الرئيس الأوكراني تحدث، في وقت سابق الاثنين، عن مباحثات "غير سهلة" ولكن "مثمرة" مع الموفدين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنرفي العاصمة الألمانية برلين.

وقال زيلينسكي، خلال منتدى اقتصادي ألماني-أوكراني "سأكون صادقا معكم، هذه المحادثات ليست أبدا سهلة. لكن التواصل كان مثمرا، مع تفاصيل كثيرة، فعلا كثيرة".

من جانبه، أعلن رستم عمروف كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، الاثنين "إحراز تقدم حقيقي".

وكتب عمروف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "المفاوضات بين أوكرانيا والولايات المتحدة كانت بناءة ومثمرة، مع إحراز تقدم حقيقي. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق يقرّبنا من السلام بحلول نهاية هذا اليوم".

كما صدرت تصريحات متفائلة أخرى بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الأوكرانية إثر لقاءات بين موفدين أميركيين ومسؤولين أوكرانيين في برلين.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن المباحثات، التي استمرت يومين بين الوفدين الأميركي والأوكراني في العاصمة الألمانية، منحت دفعا للعملية الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وأضاف ميرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني "لدينا الآن فرصة لعملية سلام حقيقية"، واصفا الضمانات الأمنية التي اقترحتها واشنطن لأوكرانيا بأنها "خطوة مهمة إلى الأمام".

بدوره، أكد مسؤول أميركي كبير أن المباحثات كانت "إيجابية فعلا".

وإذ أوضح أن الموفدين الأميركيين أجروا محادثات استمرت نحو ثماني ساعات على مدى يومين مع الرئيس الأوكراني، قال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويته "لدينا أمل بأننا على طريق السلام".

وأوضح المسؤول أن الاتفاق المطروح على الطاولة مع أوكرانيا يشمل "ضمانات أمنية قوية" من الولايات المتحدة أشبه بضمانة الدفاع المشترك التي يوفّرها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف "إن أسس ذلك الاتفاق تستند بشكل رئيسي إلى وجود ضمانات قوية حقا، على غرار المادة الخامسة (من معاهدة الحلف)، إضافة إلى ردع قوي للغاية" بالأسلحة.