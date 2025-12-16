الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى جراء تحطم طائرة صغيرة في المكسيك

قتلى جراء تحطم طائرة صغيرة في المكسيك
16 ديسمبر 2025 08:13

تحطمت طائرة صغيرة في وسط المكسيك أثناء محاولة الهبوط اضطرارياً الاثنين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وفق ما أفاد به منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك أدريان هيرنانديز.

 

وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو ثلاثة أميال (5 كيلومترات) من مطار تولوكا، وحوالي 31 ميلاً (50 كيلومتراً) غرب العاصمة مكسيكو سيتي.

 

وكانت الطائرة قد أقلعت من أكابولكو على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ.

 

وأوضح هيرنانديز أن الطائرة الخاصة كان مسجلاً على متنها ثمانية ركاب وطاقم مكون من شخصين، إلا أنه بعد ساعات من الحادث تم العثور على سبعة جثث فقط.

 

وأشار إلى أن الطائرة حاولت على ما يبدو الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

 

ويجري التحقيق في الحادث. من جهتها، قالت عمدة سان ماتيو أتينكو، آنا مونيز، لقناة ميلينيو التلفزيونية إن الحريق أدى إلى إجلاء نحو 130 شخصاً في المنطقة.

المصدر: وكالات
قتلى
تحطم طائرة
