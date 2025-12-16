الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء الأسترالي يشيد بـ"بطل" شاطىء بوندي في سيدني

رئيس وزراء أستراليا يلتقي أحمد الأحمد، الرجل البطل خلال هجوم شاطئ بوندي، في مستشفى في سيدني.
16 ديسمبر 2025 15:55

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز اليوم الثلاثاء بأحمد الأحمد، الذي نزع سلاح أحد المهاجمين في سيدني، واصفا إياه بالبطل القومي ومثنيا على أعماله التي تعد مثالا على الشجاعة والإنسانية.
وقال ألبانيز للصحفيين بعد زيارة الأحمد في المستشفى" أحمد الأحمد بطل أسترالي حقيقي. فهو متواضع للغاية". وأضاف" لقد قرر التحرك، وألهمت شجاعته جميع الأستراليين".
وتمكن الأحمد، من التغلب على أحد المهاجمين والاستيلاء على سلاحه، حسبما أظهر مقطع فيديو.
وقال ألبانيز إنه أصيب بطلقات نارية في ذراعه، ومن المتوقع أن يخضع لجراحة غدا الأربعاء. وأضاف ألبانيز" لقد ذهب إلى بوندي مع الأصدقاء والأقارب.. ووجد نفسه في خضم لحظة يتعرض فيها أشخاص لإطلاق النار أمامه". وتحدثت وسائل الإعلام الأسترالية عن أفعال شجاعة قام بها مدنيون خلال الهجوم. 

أخبار ذات صلة
ظهور أبطال جدد في هجوم شاطئ بوندي في سيدني
السلطات الأميركية تحبط مخططاً لهجوم في نيو أورليانز
المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
أستراليا
هجوم
سيدني
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©