رئيس الوزراء الأسترالي يشيد بـ"بطل" شاطىء بوندي في سيدني

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز اليوم الثلاثاء بأحمد الأحمد، الذي نزع سلاح أحد المهاجمين في سيدني، واصفا إياه بالبطل القومي ومثنيا على أعماله التي تعد مثالا على الشجاعة والإنسانية.

وقال ألبانيز للصحفيين بعد زيارة الأحمد في المستشفى" أحمد الأحمد بطل أسترالي حقيقي. فهو متواضع للغاية". وأضاف" لقد قرر التحرك، وألهمت شجاعته جميع الأستراليين".

وتمكن الأحمد، من التغلب على أحد المهاجمين والاستيلاء على سلاحه، حسبما أظهر مقطع فيديو.

وقال ألبانيز إنه أصيب بطلقات نارية في ذراعه، ومن المتوقع أن يخضع لجراحة غدا الأربعاء. وأضاف ألبانيز" لقد ذهب إلى بوندي مع الأصدقاء والأقارب.. ووجد نفسه في خضم لحظة يتعرض فيها أشخاص لإطلاق النار أمامه". وتحدثت وسائل الإعلام الأسترالية عن أفعال شجاعة قام بها مدنيون خلال الهجوم.