الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الكرملين: روسيا لم تطلع على المقترح الأوروبي بشأن أوكرانيا

الكرملين
16 ديسمبر 2025 17:13

أعلنت روسيا الثلاثاء أنها "لم تطلع" على مقترح القادة الأوروبيين لإنشاء قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في أوكرانيا، رافضة التعليق على الخطة التي نُشرت في اليوم السابق.
واقترح القادة الأوروبيون "قوة متعددة الجنسيات" لتطبيق اتفاق محتمل للسلام في أوكرانيا، بحسب ما أفادوا في بيان مشترك خلال اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الثلاثاء "رأينا تقارير صحافية حتى الآن لكننا لن نرد عليها. لم نر أي نصوص بعد".
من جانب آخر قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن هدنة عيد الميلاد التي اقترحتها أوكرانيا ستعتمد على ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سلام أم لا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن كييف تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، ولا سيما خلال فترة عيد الميلاد.

المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
الكرملين
