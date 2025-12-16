الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
البنتاجون يعمل على إعادة هيكلة شاملة لقيادة الجيش الأميركي

16 ديسمبر 2025 18:00

يعمل البنتاجون على إعادة هيكلة شاملة لقيادة الجيش الأميركي، من شأنها أن تُقلّص بشكل ملحوظ عدد الضباط ذوي الأربع نجوم، على ما أوردت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء.وأضافت الصحيفة نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أن «هذه الخطة، في حال اعتمادها، ستؤدي إلى بعض من أهم التحوّلات في قيادة الجيش منذ عقود، ويعود ذلك جزئياً إلى وعد وزير الدفاع بيت هيغسيث بتغيير الوضع وتقليص عدد الضباط ذوي الأربع نجوم في القوات المسلحة».
ويُفترض أن يُقدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، تفاصيل الخطة إلى هيغسيث «في الأيام المقبلة»، بحسب الصحيفة.

المصدر: آ ف ب
أميركا
البنتاجون
