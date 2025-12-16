وفاة 14 مصرياً بغرق مركب للهجرة غير الشرعية

القاهرة (وكالات)



أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في السابع من ديسمبر الجاري، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مصرياً، لقوا حتفهم.

وأشارت إلى أنه فور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية».