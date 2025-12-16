الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير فلسطيني: 352 ألف وحدة سكنية مدمرة في غزة

دمار واسع بالمباني السكنية في غزة (أرشيفية)
17 ديسمبر 2025 01:21

غزة (الاتحاد)

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد فائق بسيسو، أمس، أن الحرب الإسرائيلية في غزة خلفت دماراً واسعاً طال 352 ألف وحدة سكنية، وسط تحديات كبيرة تواجه عملية إعادة الإعمار.
وأضاف الوزير الفلسطيني أنه من بين إجمالي الوحدات السكنية المتضررة هناك قرابة 200 ألف وحدة طالها الدمار الكلي، و60 ألف دُمرت جزئياً.
وأوضح بسيسو أن عملية إعادة إعمار القطاع تواجه تحديات كبيرة، تشمل تدمير البنية التحتية ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة نحو 60 مليون طن من الركام.
وتابع: بالإضافة إلى هذه التحديات، تحكم إسرائيل بنوعية المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام والتي تمنع دخولها للقطاع، ما يعرقل إدخال مستلزمات أساسية للإيواء بينها الخيام.
وأشار إلى أن إسرائيل دمرت خلال الحرب ما نسبته 90 - 95% من المعدات الثقيلة في القطاع، وهو ما يحول دون إزالة الركام، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية، وضمن خطتها للتعافي المبكر للقطاع، حددت 294 منطقة لإقامة مراكز لإيواء النازحين، و10 مناطق لتجميع الركام.

أخبار ذات صلة
ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل
مسؤولون في منظمات إغاثية وأممية لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية تواجه أهالي غزة مع حلول الشتاء
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©