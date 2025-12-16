وزير فلسطيني: 352 ألف وحدة سكنية مدمرة في غزة

غزة (الاتحاد)



أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد فائق بسيسو، أمس، أن الحرب الإسرائيلية في غزة خلفت دماراً واسعاً طال 352 ألف وحدة سكنية، وسط تحديات كبيرة تواجه عملية إعادة الإعمار.

وأضاف الوزير الفلسطيني أنه من بين إجمالي الوحدات السكنية المتضررة هناك قرابة 200 ألف وحدة طالها الدمار الكلي، و60 ألف دُمرت جزئياً.

وأوضح بسيسو أن عملية إعادة إعمار القطاع تواجه تحديات كبيرة، تشمل تدمير البنية التحتية ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة نحو 60 مليون طن من الركام.

وتابع: بالإضافة إلى هذه التحديات، تحكم إسرائيل بنوعية المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام والتي تمنع دخولها للقطاع، ما يعرقل إدخال مستلزمات أساسية للإيواء بينها الخيام.

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت خلال الحرب ما نسبته 90 - 95% من المعدات الثقيلة في القطاع، وهو ما يحول دون إزالة الركام، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية، وضمن خطتها للتعافي المبكر للقطاع، حددت 294 منطقة لإقامة مراكز لإيواء النازحين، و10 مناطق لتجميع الركام.