ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل

واشنطن (وكالات)



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة تحقيق الاستقرار بغزة، مشدداً على أن قوة تحقيق الاستقرار تعمل فعلاً في غزة، وأنه ستتم إضافة مزيد من الدول إليها.

وقال ترامب في كلمة بالمكتب البيضاوي، إن إدارته تبحث في ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد مقتل قيادي في حركة حماس جراء ضربة إسرائيلية السبت الماضي.

من جانبها، أكدت حركة حماس، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خروقات واسعة ومتعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع 10 أكتوبر 2025، ما يفرض على الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين التدخل لمنع انهياره، مضيفة أن الاتفاق مضى على دخوله حيز التنفيذ 66 يوماً، مشددة على أن نصوصه واضحة ومفصلة ولا تحتمل أي لبس، غير أن الاحتلال يتلاعب ببنود الاتفاق ولم يترك بنداً واحداً إلا وخرقه أو التف عليه.

كما أكدت الحركة التزامها الكامل ببنود الاتفاق منذ اليوم الأول، وأن الوسطاء الذين تابعوا التطورات الميدانية في القطاع يشهدون بعدم تسجيل أي خرق من جانبنا طوال فترة سريان الاتفاق.

وكشفت عن أن عدد الخروقات منذ بدء الاتفاق تجاوز 813 خرقاً، واصفة ذلك بأنه أمر خطير جداً يهدد استمرارية الاتفاق.

ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على أنحاء مختلفة من شرقي قطاع غزة، ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في عمان، أول من أمس، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني، في وقت تتواصل الخروقات.

وأكد الملك عبد الله الثاني ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة الذي أبرم في العاشر من أكتوبر برعاية الولايات المتحدة، والذي تتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاكه.

ودعا الملك أيضاً إلى «وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية» المحتلة.