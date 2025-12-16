الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذير أممي من تزايد أعداد الجوعى في أفغانستان

طفلان أفغانيان في حقل أرز بولاية لغمان (أرشيفية)
17 ديسمبر 2025 01:21

إسلام آباد (وكالات)

أكد برنامج الأغذية العالمي الأممي، أمس، أن أكثر من 17 مليون شخص في أفغانستان يواجهون خطر «انعدام الأمن الغذائي الحاد» هذا الشتاء- بارتفاع وصل لأكثر من 3 ملايين شخص مقارنة بالعام السابق. وقال جون ايليف، مدير البرنامج في أفغانستان: «فرقنا ترصد عائلات لا تستطيع الحصول على الوجبات الغذائية لأيام، وتتخذ إجراءات صارمة للبقاء على قيد الحياة. وترتفع معدلات الوفاة بين الأطفال، ومن المحتمل أن يتفاقم الأمر خلال الأشهر المقبلة». وأضاف: «تستعد أفغانستان لشتاء قاس لا يرحم في ظل أزمات متعددة. وقد أثر الجفاف على نصف البلاد ودمر المحاصيل. كما أدى إلى فقدان الوظائف وضعف الاقتصاد الذي أدى لتآكل الدخول وسبل المعيشة. كما أدت الزلازل الأخيرة لنزوح الأسر، مما زاد من حدة الاحتياجات الإنسانية». 
 وأشار ايليف إلى أنه على الرغم من كل ذلك، يتراجع الحديث عن توجيه مساعدات لأفغانستان. وقال: «نحن في حاجة لإعادة أزمة أفغانستان لتكون في صدارة الأمور الواضحة لمنح الأكثر ضعفاً في أفغانستان الاهتمام الذي يستحقونه».

أخبار ذات صلة
مسؤولون في منظمات إغاثية وأممية لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية تواجه أهالي غزة مع حلول الشتاء
«الأونروا»: إسرائيل تنتهك الحصانات الأممية للوكالة
أفغانستان
الشتاء
الجوع
الأمم المتحدة
برنامج الأغذية العالمي
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©