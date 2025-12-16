%24 تراجعاً بنسبة طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل (وام)



بلغ عدد طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الماضي 58 ألفاً و495 طلباً في دول الاتحاد، مسجلاً تراجعاً بنسبة 24% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 الذي شهد 76 ألفاً و920 طلباً، بحسب بيانات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس.

وأفاد «يوروستات» أن عدد الطلبات ارتفع بنسبة 14% مقارنة بشهر أغسطس 2025 الذي سُجل فيه 51 ألفاً و465 طلبا، وبالتوازي ارتفع عدد طلبات اللجوء اللاحقة إلى 16 ألفاً و185 طلباً، بزيادة حادة بلغت 152% على أساس سنوي مقارنة بسبتمبر 2024 وبارتفاع نسبته 17% مقارنة بأغسطس الماضي.

وأفادت بيانات «يوروستات» أن دول الاتحاد أصدرت خلال الربع الثالث من عام 2025 ما مجموعه 209 آلاف و860 قراراً ابتدائياً بشأن طلبات اللجوء، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.