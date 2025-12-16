الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

%24 تراجعاً بنسبة طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي

%24 تراجعاً بنسبة طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي
17 ديسمبر 2025 01:21

بروكسل (وام)

بلغ عدد طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الماضي 58 ألفاً و495 طلباً في دول الاتحاد، مسجلاً تراجعاً بنسبة 24% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 الذي شهد 76 ألفاً و920 طلباً، بحسب بيانات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس.
وأفاد «يوروستات» أن عدد الطلبات ارتفع بنسبة 14% مقارنة بشهر أغسطس 2025 الذي سُجل فيه 51 ألفاً و465 طلبا، وبالتوازي ارتفع عدد طلبات اللجوء اللاحقة إلى 16 ألفاً و185 طلباً، بزيادة حادة بلغت 152% على أساس سنوي مقارنة بسبتمبر 2024 وبارتفاع نسبته 17% مقارنة بأغسطس الماضي.
وأفادت بيانات «يوروستات» أن دول الاتحاد أصدرت خلال الربع الثالث من عام 2025 ما مجموعه 209 آلاف و860 قراراً ابتدائياً بشأن طلبات اللجوء، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

أخبار ذات صلة
روسيا: نريد تسوية نهائية للنزاع في أوكرانيا
العثور على آثار أقدام ديناصورات بجبال الألب في إيطاليا
إسبانيا
الاتحاد الأوروبي
الهجرة
فرنسا
ألمانيا
بروكسل
يوروستات
اللجوء
إيطاليا
أوروبا
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©