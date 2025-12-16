الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يعتزم مضاعفة الغرامات على تعاطي المخدرات

ماكرون يعتزم مضاعفة الغرامات على تعاطي المخدرات
16 ديسمبر 2025 23:02

قال الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة لمدينة مارسيليا جنوب فرنسا التي تعاني من أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المرتبطة بالمخدرات، إن متعاطي المخدرات سيواجهون زيادة حادة في الغرامات.
ومن المقرر رفع الغرامات إلى 500 يورو (590 دولاراً) من 200 يورو حاليا. وقال: «علينا أن نأخذ أموال أولئك الذين نقبض عليهم وبحوزتهم مخدرات».
وقد حدثت العديد من الوفيات في فرنسا مرتبطة بتجارة المخدرات. ويعاقب على استهلاك المخدرات غير المشروعة في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 3750 يورو، ولكن لتسريع الإجراءات الجنائية، تم تقديم غرامة بسيطة قبل بضع سنوات لحيازة وتعاطي كميات صغيرة.
ولا تنطبق هذه الغرامة على القصر أو المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مخدرات أخرى.
وفي عام 2024، فرض ما يقرب من 200 ألف من هذه الغرامات، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع جميع الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات. 

أخبار ذات صلة
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
ماكرون يناقش مع ترامب الوضع في أوكرانيا
المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©