مزارعون غاضبون يغلقون طرقاً وسكك حديد فرنسا

يواصل مزارعون فرنسيون غاضبون من طريقة تعامل السلطات مع وباء يصيب المواشي الثلاثاء إغلاق طرق وسكك حديد، في حركة احتجاجية تشمل بين أسبابها أيضا معارضة التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور).

وبينما بدأ رئيس الحكومة سيباسيتان لوكورنو اجتماعاً مع الوزراء والمحافظين المعنيين بهذه التظاهرات، يستمر المزارعون في قطع الطريق السريع "ايه 64" الذي يربط بين بايون وتولوز في جنوب غرب البلاد.

وتغلق الجرارات وأكوام القش الطريق السريع خصوصا في كاربون بالقرب من تولوز حيث خيّم المزارعون للّيلة الرابعة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنّ مزارعين في جنوب غرب البلاد أغلقوا الطريق السريع "ايه 61" بعد ظهر الثلاثاء، ما تسبب في تعطيل حركة المرور في اتجاه كاركاسون-تولوز.

ولا يزال الطريق الرئيسي المؤدي إلى أندورا مغلقا منذ الجمعة.