البرلمان الأوروبي يعتمد حزمة تدابير لحماية المزارعين في دول الاتحاد

اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم، حزمة تدابير وقائية معززة تهدف إلى حماية المزارعين الأوروبيين في مواجهة اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل «ميركوسور» الذي يضم البرازيل والأرجنتين والأورغواي والبارغواي.

وتشمل هذه التدابير تشديد آليات مراقبة المنتجات المصنفة «حساسة»، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر، مع إتاحة إمكانية إعادة فرض الرسوم الجمركية في حال حدوث اضطراب في السوق الأوروبية.

واختار النواب الأوروبيون معايير أكثر صرامة من تلك التي اقترحتها الدول الأعضاء، مطالبين بتدخل المفوضية الأوروبية إذا كان سعر منتج مستورد من دول ميركوسور أقل بنسبة لا تقل عن 5 في المئة من سعره داخل الاتحاد الأوروبي، وإذا تجاوزت الزيادة في حجم الواردات المعفاة من الرسوم 5 في المئة، مقارنة بالاقتراح الأولي الذي حدد هذه العتبات عند 10 في المئة.

ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الآن السعي للتوصل إلى تسوية مشتركة بشأن هذا الجانب من إجراءات الحماية.

وفي ظل تعبئة زراعية متصاعدة، تطالب فرنسا بتأجيل العملية إلى عام 2026، بينما تدعو ألمانيا إلى توقيع سريع، في وقت تواصل فيه النقابات الزراعية الأوروبية معارضتها للاتفاق.

ويهدف الاتفاق إلى تسهيل صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات والآلات، مقابل فتح السوق الأوروبية بشكل أوسع أمام منتجات أميركا الجنوبية، مثل اللحوم والسكر والأرز والعسل وفول الصويا، ما يثير مخاوف واسعة داخل القطاعات الزراعية الأوروبية.