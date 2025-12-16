الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يعتمد الأوامر التنفيذية أكثر من أي وقتٍ مضى

ترامب يعتمد الأوامر التنفيذية أكثر من أي وقتٍ مضى
17 ديسمبر 2025 01:04

بحلول الاثنين المقبل، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع 221 أمراً تنفيذياً، وهو رقم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها في ولايته الأولى بأكملها.ووفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس، فإنّ الأوامر التنفيذية التي صدرت بأعداد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تغطي كل شيء من الحواجز الجمركية الجديدة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومحاربة ثقافة الـ«ووك» (أي "اليقظة" حيال الإساءات العنصرية والتمييز) والأسلوب المعماري للمباني الفدرالية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، تم نشر 220 أمراً تنفيذياً - وهي أوامر ملزمة قانوناً ولا تحتاج إلى موافقة الكونغرس - في السجل الفدرالي وفقاً لتحديثه الثلاثاء.

المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
