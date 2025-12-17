الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يوجه خطاباً مهماً للأميركيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوجه خطابا للشعب الأميركي مساء اليوم الأربعاء. وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه سيخاطب الأميركيين "مباشرة من البيت الأبيض" في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش صباح الخميس).
وقال "أتطلع إلى 'رؤيتكم' حينها. لقد كانت سنة عظيمة لبلدنا، و الأفضل لم يأت بعد!" وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز إن الخطاب سيتناول "الإنجازات التاريخية" لترامب منذ توليه منصبه في يناير الماضي، إلى جانب التوقعات للعام المقبل. وعادة ما يخاطب الرؤساء الأميركيون الشعب الأميركي في الأوقات المهمة، للإدلاء بإعلانات مهمة أو لشرح السياسات.

