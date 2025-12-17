الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ظهور أبطال جدد في هجوم شاطئ بوندي في سيدني

عناصر من الشرطة خلال تكريم لضحايا إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني
17 ديسمبر 2025 09:38

في وقت تنهال فيه الإشادات على صاحب متجر في سيدني باعتباره بطلاً بعد أن نزع سلاح أحد المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بوندي في أستراليا خلال احتفال، يثني الناس أيضا على زوجين ورجل آخر لقوا حتفهم بعد أن تصدوا بأجسادهم للمهاجمين.
وظهر الزوجان، وهما في الستينيات من العمر وعرفهما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأنهما بوريس وصوفيا جورمان، في لقطات وهما يتصارعان مع أحد المسلحين خلال خروجه من سيارته قبل أن يُقتلا.
وكان الزوجان من بين 15 شخصا قُتلوا في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ نحو 30 عاما. وتقول السلطات أن أبا وابنه هما منفذا الهجوم، مشيرة إلى أن الهجوم قيد التحقيق باعتباره عملا إرهابيا.
وقتل رجل آخر،وهو يحاول وقف إراقة الدماء وفقا لما قالته ابنته جوتنيك لقناة سي بي إس نيوز الأميركية.
وبحسب جوتنيك، فإن موريسون، الذي جاء من الاتحاد السوفييتي، أطلق عليه النار في وقت لاحق وقتل .
ويتماثل أحمد الأحمد البالغ من العمر 43 عاما، للشفاء في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية جراء إصابته بالرصاص بعد أن هاجم أحد المسلحين من الخلف وجرده من سلاحه، وقد تجاوزت التبرعات الداعمة له مليوني دولار أسترالي.

أخبار ذات صلة
أستراليا تعترض سيارتين بعد معلومات عن وقوع «عمل عنيف»
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن تشديد القوانين عقب هجوم سيدني
المصدر: وكالات
أستراليا
سيدني
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©