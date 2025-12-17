الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعادة فتح متحف اللوفر في باريس جزئياً

إعادة فتح متحف اللوفر في باريس جزئياً
17 ديسمبر 2025 19:34

أُعيد فتح اللوفر جزئياً الأربعاء في باريس بعد إغلاقه الاثنين بسبب إضراب، رغم قرار الموظفين بالإجماع مواصلة احتجاجهم، في ظل الاضطرابات التي يشهدها هذا المتحف الأكثر استقطاباً للزائرين في العالم منذ عملية سطو ضخمة في أكتوبر.
وبحسب ممثلي النقابات، صوّت نحو 300 موظف خلال اجتماع عام صباح الأربعاء بالإجماع على مواصلة الإضراب الذي ينفذونه احتجاجاً على نقص الموظفين وتدهور حالة المبنى وزيادة رسوم الدخول لغير الأوروبيين.
وقدّمت وزارة الثقافة الفرنسية مقترحات لامتصاص الغضب، لكن الموظفين رفضوها.
وقال غاري غيو من «سي جي تي»، أكبر نقابة في متحف اللوفر، لوكالة فرانس برس «هذه مقترحات غير مقبولة».
وكان متحف اللوفر مغلقاً الثلاثاء في يوم إغلاقه الأسبوعي المعتاد.
رغم الاحتجاجات المستمرة، أعيد فتح المتحف جزئياً الأربعاء، وبدأ الزوار بالتوافد إليه قبيل الظهر، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وعبّرت السائحة الأسترالية جودي بيل عن دهشتها قائلة «هذه تجربة ثقافية فرنسية لم تكن متوقعة!»، وذلك لدى النظر إلى أعلام النقابات الموضوعة أمام هرم متحف اللوفر.
ولم يُعرف على الفور عدد الأقسام المتاحة للجمهور. واكتفت المؤسسة بالقول في بيان لها عبر منصة إكس إن «بعض قاعات متحف اللوفر مغلقة مؤقتاً»، معتذرة عن «الإزعاج الحاصل».
وقد عُقد اجتماع طارئ الاثنين مع النقابات في وزارة الثقافة لتهدئة غضب الموظفين الذي تفاقم أيضاً بسبب سلسلة من النكسات منذ عملية السطو الضخمة التي وقعت في 19 أكتوبر وسُرقت خلالها مجوهرات نفيسة.

 

أخبار ذات صلة
الأرجنتين تعود إلى ملعب لوسيل لمواجهة إسبانيا
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم أول مؤتمر فلسفي عربي فرنسي في باريس
المصدر: آ ف ب
متحف اللوفر
باريس
فرنسا
متحف اللوفر باريس
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©