الخميس 18 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا للبنان

الأسلحة التي أحبط تهريبها إلى لبنان (من المصدر)
18 ديسمبر 2025 01:26

دمشق (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من قذائف «آر بي جي» المضادة للدروع كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية.
وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب باتجاه الجمهورية اللبنانية».
وأضافت: «عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبين أنها تضم كميات كبيرة من قذائف آر بي جي، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود».
وأوضحت الوزارة أنه «تمت مصادرة المضبوطات أصولاً، ونقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». ولفتت إلى أن «العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني».
وفي سبتمبر الماضي، قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق: إن القوات الأمنية صادرت قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخاً من طراز «غراد» وصواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

