الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصومال مقتل 9 إرهابيين بعملية عسكرية

جنود صوماليون خلال مواجهات مع مسلحي حركة الشباب (أرشيفية)
18 ديسمبر 2025 01:27

مقديشو (الاتحاد) 

قتل 9 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة هيران بوسط الصومال. 
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، «استهدفت العملية العسكرية المخططة، التي جرت الثلاثاء الماضي، تجمعاً لميليشيات الشباب في منطقة تردو أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية». وأشارت الوكالة، إلى أن «تنفيذ العملية جاء عقب تلقي جهاز المخابرات معلومات استخباراتية دقيقة حول إقامة حركة الشباب نقطة تفتيش لجمع الأموال إجبارياً من المدنيين والمركبات المارة على الطريق». وطبقاً للوكالة، «يلتزم جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بمواصلة استهداف العناصر الإرهابية والقضاء عليها في البلاد». ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

أخبار ذات صلة
العراق.. القبض على 6 إرهابيين وتدمير 6 أوكار لـ«داعش»
مقتل جنديين أميركيين ومدني أميركي آخر بكمين في سوريا
تنظيم القاعدة الإرهابي
القاعدة
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
مقديشو
الصومال
الإرهاب
تنظيم القاعدة
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©