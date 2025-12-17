الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية)
18 ديسمبر 2025 01:26

نيويورك (الاتحاد)

دعت الأمم المتحدة إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، محذرة من أنه يؤجج التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة.
جاء ذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من مدينة القدس المحتلة، قدمها نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف.
وحذر الأكبروف من: أن «التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة».
وأوضح: أن «التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هذا العام وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة عام 2017»، وحث تل أبيب على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

