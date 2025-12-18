ترامب: خلال الـ11 شهراً الماضية حققنا نجاحات كبيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب للأمة ألقاه من البيت الأبيض، إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهراً الماضية نجاحات كبيرة، مضيفاً: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".



وأضاف دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستحقق "ازدهاراً اقتصادياً لم يشهده العالم من قبل".



وأشاد ترامب بعمل إدارته هذا العام في مجموعة من القضايا بدءاً من تقليل عدد حالات العبور على الحدود إلى خفض أسعار بعض السلع.



ودعم ترامب اقتراحاً جمهورياً بصرف أموال نقدية مباشرة إلى الجمهور لتعويض تكلفة التأمين الصحي بدلاً من تقديم الدعم من خلال (قانون الرعاية الميسرة) الذي يوفر الخدمات بأسعار معقولة، وهو اقتراح لم يلقَ بعد الدعم الكافي في الكونجرس.







