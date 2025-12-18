الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: خلال الـ11 شهراً الماضية حققنا نجاحات كبيرة

ترامب: خلال الـ11 شهراً الماضية حققنا نجاحات كبيرة
18 ديسمبر 2025 07:51

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب للأمة ألقاه من البيت الأبيض، إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهراً الماضية نجاحات كبيرة، مضيفاً: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".

وأضاف دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستحقق "ازدهاراً اقتصادياً لم يشهده العالم من قبل".

وأشاد ترامب بعمل إدارته هذا العام في مجموعة من القضايا بدءاً من تقليل عدد حالات العبور على الحدود إلى خفض أسعار بعض السلع.

ودعم ترامب اقتراحاً جمهورياً بصرف أموال نقدية مباشرة إلى الجمهور لتعويض تكلفة التأمين الصحي بدلاً من تقديم الدعم من خلال (قانون الرعاية الميسرة) الذي يوفر الخدمات بأسعار معقولة، وهو اقتراح لم يلقَ بعد الدعم الكافي في الكونجرس.



 

 

أخبار ذات صلة
جيك بول يعاني من كسر محتمل في الفك بعد «اللكمة المدمرة»!
«القمر» أهم من «المريخ» في سياسة ترامب
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
علياء عبدالسلام تشارك في جولة أبوظبي لـ «الفورمولا-4»
الرياضة
علياء عبدالسلام تشارك في جولة أبوظبي لـ «الفورمولا-4»
اليوم 14:02
قمة المليار متابع تعلن قائمة أفضل 12 مشاركة في جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي
علوم الدار
قمة المليار متابع تعلن قائمة أفضل 12 مشاركة في جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي
اليوم 14:00
«جلفار 55» و«زلزال 51» و«الذهب 2» تتألق في «دبي لقوارب التجديف»
الرياضة
«جلفار 55» و«زلزال 51» و«الذهب 2» تتألق في «دبي لقوارب التجديف»
اليوم 14:00
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
الرياضة
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
اليوم 13:53
"ثقافة الشارقة" تختتم مهرجان القيروان للشعر العربي
التعليم والمعرفة
"ثقافة الشارقة" تختتم مهرجان القيروان للشعر العربي
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©