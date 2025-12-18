الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن تشديد القوانين عقب هجوم سيدني

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يتحدث في كاتدرائية سانت ماري في سيدني
18 ديسمبر 2025 09:13

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الخميس، بعد أيام من هجوم إرهابي دام استهدف مهرجانا في سيدني، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان في كانبرا، قال ألبانيز إن أي شخص في منصبه سيشعر بالندم لعدم بذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن التركيز يجب أن ينصب الآن على العمل لمنع وقوع حوادث أخرى.
وأضاف: "انظروا، بالطبع كان من الممكن دائما فعل المزيد. الحكومات ليست مثالية، وأنا لست مثاليا".
وأعلن رئيس الوزراء عن "حزمة من الإصلاحات التشريعية للتضييق على من ينشرون الكراهية"، متوعدا بأن تتخذ حكومته موقفا أكثر صرامة بموجب قانون الهجرة ضد الأشخاص الذين ينشرون الكراهية. 

المصدر: وكالات
