الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في قمة حاسمة بشأن أوكرانيا

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، بهدف الاتفاق على كيفية تمويل احتياجات أوكرانيا  في السنوات القادمة.
واقترحت المفوضية الأوروبية تزويد أوكرانيا بـ 90 مليار يورو (4ر105مليار دولار) على دفعات لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية في عامي 2026 و2027، بالإضافة إلى 45 مليار يورو أخرى لسداد قروض أخرى منحت لكييف خلال السنوات الماضية.
ويتطلب إقرار القرض ما يسمى بـ "الأغلبية المؤهلة"، أي موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، تمثل 65% من سكان الكتلة. ومن المتوقع أن تمتد المفاوضات لوقت إضافي، حيث من المرجح أن يبقى قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية حتى يوم الجمعة. كما يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانضمام إلى القمة بصفة ضيف.

المصدر: وكالات
