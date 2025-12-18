الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أستراليا تعترض سيارتين بعد معلومات عن وقوع «عمل عنيف»

أستراليا تعترض سيارتين بعد معلومات عن وقوع «عمل عنيف»
18 ديسمبر 2025 15:28

أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس أنها اعترضت سيارتين في سيدني، بعد تلقيها بلاغاً يفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف.
وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أنه «لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي صلة بين الحادث والتحقيق الجاري في هجوم بونداي الإرهابي» الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً كانوا مجتمعين على الشاطئ للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.
وقد اعترض عناصر الشرطة المركبتين أثناء مرورهما عبر ليفربول، إحدى ضواحي سيدني الجنوبية الغربية.
وقالت الشرطة: «مع استمرار التحقيق، يساعد سبعة رجال في التحقيقات».
ويُتهم رجلان هما أب لقي حتفه في الهجوم، وابنه البالغ 24 عاماً، بقتل 15 شخصاً، وجرح العشرات في هجوم على شاطئ بونداي في سيدني الأحد، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ عقود.

 

أخبار ذات صلة
تأكيد على إقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن تشديد القوانين عقب هجوم سيدني
المصدر: آ ف ب
أستراليا
آخر الأخبار
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
الذكاء الاصطناعي
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
اليوم 13:54
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
اليوم 13:45
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
الترفيه
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
اليوم 13:42
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
الترفيه
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
اليوم 13:36
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©