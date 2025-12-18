الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام أصول روسيا لإقراض أوكرانيا

دونالد توسك يدلي بتصريح صحافي
18 ديسمبر 2025 18:15

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الخميس، على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.
وأضاف توسك للصحفيين، خلال قمة لقادة التكتل في بروكسل "نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا. لكن بعض الدول ستواصل الضغط حتى النهاية لضمان أكبر قدر من الضمانات لمصالحها".
وتابع توسك، خلال استراحة من جلسات المحادثات في القمة "صدر هذا الإعلان بأننا جميعا نرغب في استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا، ولا أعتقد أن أحدا سيتراجع عن ذلك".
ومن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، والبالغة 210 مليارات يورو، يوجد 185 مليار يورو في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي التابع لشركة "يوروكلير" في بلجيكا. ولذلك، تخشى بلجيكا من الموافقة على الإفراج عن تلك الأمول بموجب خطة الاتحاد الأوروبي.
وقال توسك "أمامنا ساعات طويلة سنقضيها في مناقشات فنية تفصيلية معقدة، لأن الدول الأكثر عرضة لخطر الرد الانتقامي، وعلى رأسها بلجيكا، تسعى للحصول على ضمانات كافية"

الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا بـ90 مليار يورو
مسؤول أوكراني كبير يجري مباحثات في الصين
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أصول مجمدة
روسيا
أوكرانيا
