الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يريد تفاصيل بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا

زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل
18 ديسمبر 2025 19:00

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار المحادثات الرامية إلى إنهاء الأزمة الحالية.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "هناك سؤال لم أحصل بعد على جواب عليه... وهو سؤال حول مجمل الضمانات الأمنية".
وأشار إلى أنه يرغب في معرفة "ما ستقوم به الولايات المتحدة" إذا تعرضت أوكرانيا لأزمة جديدة.
وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده بحاجة إلى قرار أوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية هذا العام.
وصرّح زيلينسكي على هامش قمّة لقادة الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص "أُبلغ شركاؤنا بضرورة اتخاذ القرار بحلول نهاية العام". 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا بـ90 مليار يورو
مسؤول أوكراني كبير يجري مباحثات في الصين

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الخميس، على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول روسيا المجمدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.
وأضاف توسك للصحفيين، خلال قمة لقادة التكتل في بروكسل "نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا".

المصدر: وكالات
أوكرانيا
ضمانات أمنية
خطة سلام
آخر الأخبار
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
الذكاء الاصطناعي
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
اليوم 13:54
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
اليوم 13:45
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
الترفيه
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
اليوم 13:42
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
الترفيه
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
اليوم 13:36
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©