الأخبار العالمية

لوكاشينكو: نشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يلقي خطابا سنويا
18 ديسمبر 2025 20:28

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن بلاده نشرت صواريخ باليستية روسية جديدة متوسطة المدى المطورة حديثا، وقادرة على حمل رؤوس نووية، معروفة باسم "أوريشنيك"، في بيلاروسيا.

كشفت روسيا النقاب عن هذا الصاروخ، وهو فرط صوتية، العام الماضي.

كانت موسكو قد نشرت بالفعل أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا عام 2023، وأعلنت أنها قد تنشر صواريخ "أوريشنيك" هناك بحلول نهاية عام 2025.

وقال لوكاشينكو، في مؤتمره الصحفي السنوي "يوجد صاروخ أوريشنيك في بيلاروسيا، منذ أمس، وهو الآن في مهمة قتالية".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت مينسك أنها ستجري تدريبات على نشر صواريخ "أوريشنيك" خلال مناورات "زاباد-2025" المشتركة بالقرب من الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات
صاروخ فرط صوتي
صواريخ أوريشنيك
ألكسندر لوكاشينكو
