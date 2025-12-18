الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

12 قتيلاً بهجوم مسلح في نيجيريا

جنود من الجيش النيجيري يقومون بدورية في موقع هجوم مسلح (أرشيفية)
19 ديسمبر 2025 01:43

أبوجا (وكالات)

لقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم وخُطف ثلاثة آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون على موقع للتعدين في قرية أتوسو بولاية بلاتو المضطربة في نيجيريا، حسبما قال رئيس مجموعة محلية.
وذكر داليوب سولومون موانتيري، رئيس جمعية «بيروم يوث مولدرز»: إن المهاجمين، الذين حدد السكان المحليون هويتهم على أنهم مسلحون من قبائل الفولاني، نفذوا العملية في وقت متأخر من مساء أمس الأول.
وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة 5 آخرين بجروح ناجمة عن طلقات نارية نُقلوا على إثرها إلى المستشفى. ويسلط الهجوم الضوء على استمرار انعدام الأمن في ولاية بلاتو، وهي بؤرة ساخنة للاضطرابات في منطقة الحزام الأوسط بنيجيريا، حيث أدى الصراع العرقي والديني منذ فترة طويلة إلى اشتباكات مميتة بين المزارعين والرعاة.  ولا يزال العنف يتصاعد رغم تعهدات الحكومة المتكررة باستعادة السلام.  وقال موانتيري: إن الهجوم جاء بعد أيام فقط من مقتل 4 أطفال في قرية مجاورة، واتهم السلطات بتجاهل إشارات الإنذار المبكر.  وتحث الجمعية الحكومة على نشر المزيد من قوات الأمن لفرض حظر على الرعي غير المقيد، وإنقاذ المخطوفين.

