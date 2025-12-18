الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليمن.. 16 قتيلاً وجريحاً بانفجار عبوة ناسفة في تعز

أرشيفية
19 ديسمبر 2025 01:43

عدن (الاتحاد)

قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم طفل، وأُصيب 13 آخرون، بينهم طفلة وامرأتان، بانفجار عبوة ناسفة في شارع «جمال» وسط مدينة تعز، أمس. وقال مصدر محلي، إن الانفجار راح ضحيته 3 قتلى و13 جريحاً حالة بعضهم خطيرة. 
وذكرت مصادر أمنية، أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالسكان والمارة، بالتزامن مع عودة الأطفال من المدارس عقب انتهاء امتحانات منتصف العام، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وهرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفيات قريبة، بينما فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الانفجار.

أخبار ذات صلة
«الحوثي» تنفذ تعبئة عسكرية إجبارية لطلاب وأكاديميين
جبايات الحوثي تفاقم المعاناة وتغلق عشرات الشركات
عدن
انفجار عبوة ناسفة
تعز
اليمن
عبوة ناسفة
آخر الأخبار
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
الذكاء الاصطناعي
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
اليوم 13:54
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
اليوم 13:45
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
الترفيه
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
اليوم 13:42
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
الترفيه
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
اليوم 13:36
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©