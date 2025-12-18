الكونغرس الأميركي يقرّ الرفع النهائي للعقوبات عن سوريا

واشنطن (الاتحاد، وكالات)



أقرّ الكونغرس الأميركي، الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد النظام السابق، ما من شأنه أن يتيح عودة الاستثمارات إلى هذا البلد الذي عانى على مدى سنوات طويلة من الحرب.

ويرد إلغاء ما يُعرف بقانون «قيصر» الذي اعتُمد في العام 2019 إبان الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب والذي كان يفرض هذه العقوبات، في نص الاستراتيجية الدفاعية الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية 77 صوتاً مقابل 20. وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت الأسبوع الماضي على النص الذي بات الآن بانتظار أن يوقّعه الرئيس الأميركي ليصدره قانوناً. وعُلّق تطبيق العقوبات مرتين لمدة 6 أشهر، عقب إعلان الرئيس الأميركي في مايو رفع العقوبات عن سوريا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

ورحّبت دمشق بالقرار، وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني على منصة «إكس»: «نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمجلس الشيوخ الأميركي على دعمه للشعب السوري وتصويته على إلغاء قانون قيصر».

وأضاف «نعتبر هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم».