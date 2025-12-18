الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
وفاة طفل جراء موجة البرد القارس في خان يونس

طفلة نازحة تنظر من خيمتها في غزة (أرشيفية)
19 ديسمبر 2025 01:43

غزة (الاتحاد)

توفي طفل رضيع بعمر شهر، أمس، نتيجة البرد القارس في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.  ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها: إن «الطفل سعيد عابدين البالغ من العمر شهراً توفي  في مواصي خان يونس بسبب البرد القارس». 
وأشارت المصادر إلى أن عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة ارتفع إلى 13 حالة وفاة. ووفق الوكالة «تعكس هذه الأرقام خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد، في ظل معاناة أهالي غزة من انعدام المأوى والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود».

