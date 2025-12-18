الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة

مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
18 ديسمبر 2025 21:20

يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مسؤولين من قطر ومصر وتركيا في ميامي، غدا الجمعة، لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض اليوم الخميس.
ومؤخرا، دعت قطر ومصر، الوسيطتان والضامنتان للهدنة في القطاع، إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق المبني على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل خصوصا انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية.
وأكد الرئيس الأميركي، أمس الأربعاء في خطاب نهاية العام، أنه أرسى السلام في الشرق الأوسط "للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام".

الأمم المتحدة و200 منظمة إغاثة: العراقيل الإسرائيلية تعرّض جهود الإغاثة في غزة للخطر
وفاة طفل جراء موجة البرد القارس في خان يونس
المصدر: وكالات
