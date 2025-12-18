البرازيل والمكسيك تقترحان التوسط بين أميركا وفنزويلا

اقترح كل من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، اليوم الخميس، القيام بوساطة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

ووسط تصاعد التوترات بين البلدين، أعرب لولا داسيلفا عن "قلق عميق"، مضيفا أنّه "حاضر" للتوسط بين البلدين للتوصل إلى "حل دبلوماسي" و"تفادي نزاع مسلح في أميركا اللاتينية".

وأشار إلى أنّ "من المحتمل" أن يتحدث إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب "قبل عيد الميلاد" لتفادي "حرب أخوية".

في المكسيك أيضا، اقترحت الرئيسة كلوديا شينباوم، اليوم الخميس، التوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا، من أجل تجنّب "تدخّل" مسلّح.

وقالت في مؤتمر صحافي "سنسعى مع جميع الدول التي ترغب في ذلك في أميركا اللاتينية أو في قارات أخرى، للتوصل إلى حل سلمي" وتجنّب "تدخل".

يأتي ذلك بعدما نشرت الولايات المتحدة منظومة عسكرية كبيرة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، لتنفيذ عمليات ضد قوارب تُستخدم لتهريب المخدرات.