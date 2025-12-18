الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرازيل والمكسيك تقترحان التوسط بين أميركا وفنزويلا

مقاتلة أميركية تقلع من مطار بورتوريكو
18 ديسمبر 2025 22:31

اقترح كل من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، اليوم الخميس، القيام بوساطة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
ووسط تصاعد التوترات بين البلدين، أعرب لولا داسيلفا عن "قلق عميق"، مضيفا أنّه "حاضر" للتوسط بين البلدين للتوصل إلى "حل دبلوماسي" و"تفادي نزاع مسلح في أميركا اللاتينية".
وأشار إلى أنّ "من المحتمل" أن يتحدث إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب "قبل عيد الميلاد" لتفادي "حرب أخوية".
في المكسيك أيضا، اقترحت الرئيسة كلوديا شينباوم، اليوم الخميس، التوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا، من أجل تجنّب "تدخّل" مسلّح.
وقالت في مؤتمر صحافي "سنسعى مع جميع الدول التي ترغب في ذلك في أميركا اللاتينية أو في قارات أخرى، للتوصل إلى حل سلمي" وتجنّب "تدخل".
يأتي ذلك بعدما نشرت الولايات المتحدة منظومة عسكرية كبيرة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، لتنفيذ عمليات ضد قوارب تُستخدم لتهريب المخدرات.

أخبار ذات صلة
انقطاع الكهرباء عن الآلاف بسان فرانسيسكو الأميركية
روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي
المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
فنزويلا
وساطة
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
كلاوديا شينباوم
آخر الأخبار
574 جواداً تشارك في «النسخة السادسة» لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية
الرياضة
574 جواداً تشارك في «النسخة السادسة» لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية
اليوم 14:04
علياء عبدالسلام تشارك في جولة أبوظبي لـ «الفورمولا-4»
الرياضة
علياء عبدالسلام تشارك في جولة أبوظبي لـ «الفورمولا-4»
اليوم 14:02
قمة المليار متابع تعلن قائمة أفضل 12 مشاركة في جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي
علوم الدار
قمة المليار متابع تعلن قائمة أفضل 12 مشاركة في جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي
اليوم 14:00
«جلفار 55» و«زلزال 51» و«الذهب 2» تتألق في «دبي لقوارب التجديف»
الرياضة
«جلفار 55» و«زلزال 51» و«الذهب 2» تتألق في «دبي لقوارب التجديف»
اليوم 14:00
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
الرياضة
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©