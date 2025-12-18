الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول أوكراني كبير يجري مباحثات في الصين

كيسليتسيا نائب وزير الخارجية الأوكراني نظيره الصيني ليو بن
18 ديسمبر 2025 23:36

أجرى سيرغي كيسليتسيا النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم الخميس، في بكين محادثات بشأن النزاع في بلاده مع دبلوماسي صيني.
والتقى كيسليتسيا ليو بن نائب وزير الخارجية الصيني.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان "جرى تبادل معمّق للآراء بشأن الوضح الحالي... وبشأن الجهود الدولية لتحقيق سلام مستقر ودائم".
وأضافت الوزارة أنّ المسؤولَين "أكدا أنّ الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة أراضي بلدَيهما يشكّل أساس العلاقات بين أوكرانيا والصين".
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الصينية عن "إجراء تبادل لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية" ومناقشة التعاون الثنائي.
ودأبت بكين على الدعوة إلى مفاوضات سلام وإلى احترام وحدة أراضي كل الدول.
وأعلن كيسليتسيا أنّه التقى السفير الأميركي في بكين ديفيد بيردو.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا بـ90 مليار يورو
زيلينسكي يريد تفاصيل بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا
المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
الصين
مباحثات
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الإمارات و«المجموعة العالمية للحقوق» تعقدان جلسة «لقاء الأربعاء» في جنيف
علوم الدار
الإمارات و«المجموعة العالمية للحقوق» تعقدان جلسة «لقاء الأربعاء» في جنيف
اليوم 14:05
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
الذكاء الاصطناعي
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
اليوم 13:54
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
الترفيه
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
اليوم 13:45
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
الترفيه
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
اليوم 13:42
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
الترفيه
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©