السبت 20 ديسمبر 2025
التعليم والمعرفة

مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض كراتشي الدولي للكتاب

مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض كراتشي الدولي للكتاب
19 ديسمبر 2025 10:00

يشارك مجلس حكماء المسلمين، بجناح خاص في معرض كراتشي الدولي للكتاب، بجمهورية باكستان، والذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري، ويعد أحد أهم الفعاليات الثقافية في باكستان وجنوب آسيا، وذلك في خطوة تعكس توسّع الحضور الفكري للمجلس في المحافل الدولية، وتعزيز دوره في نشر ثقافة السلم والحوار عبر الكتاب والمعرفة.

 

ويعرض جناح المجلس، أكثر من 250 إصداراً فكرياً متنوعاً لـ«الحكماء للنشر» بثمان لغات مختلفة، من بينها 12 إصداراً باللغة الأوردية، تتناول قضايا فكرية معاصرة، وتعالج الإشكاليات الراهنة التي تواجه المجتمعات الإسلامية والإنسانية، مع تركيز خاص على تعزيز ثقافة الحوار، وترسيخ قيم الحوار الإسلامي-الإسلامي، ونشر الفهم الرشيد للإسلام القائم على الوسطية والاعتدال. وينظم الجناح برنامجًا ثقافياً وفكرياً متكاملاً يشمل عددًا من الندوات والحوارات المفتوحة، بمشاركة شخصيات أكاديمية وقيادات دينية وفكرية، لمناقشة قضايا الحوار بين الثقافات، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم المشترك، ودور المؤسسات الفكرية في دعم الاستقرار والسلام. وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من رسالة مجلس حكماء المسلمين الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني، وتأكيد أهمية الكتاب والفكر كأدوات فاعلة في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

المصدر: وام
كراتشي
مجلس حكماء المسلمين
