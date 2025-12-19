زيلينسكي يرحّب بحزمة دعم أوروبية بقيمة 90 مليار يورو

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للقادة الأوروبيين، اليوم الجمعة، عقب موافقتهم على زيادة التمويل لبلاده لدعمها في الحرب مع روسيا.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس: «هذا دعم هائل يقوي صمودنا حقاً»، وشدد على «أهمية أن تظل الأصول الروسية مجمدة»، وأن تحصل أوكرانيا على ضمانات مالية للسنوات المقبلة.

وبعد شهور من النقاش والجدل، توصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بشأن تمويل أوكرانيا على مدار العامين المقبلين، دون أخذ الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، على الفور. وبموجب الاتفاق، سوف تحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 90 مليار يورو.