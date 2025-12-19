السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يبدأ المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام

بوتين يبدأ المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام
19 ديسمبر 2025 15:14

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي، بمناسبة نهاية العام. ويعقد المؤتمر الصحفي السنوي الذي يتم بثه على الهواء مباشرة، بالتزامن مع برنامج اتصالات على مستوى البلاد يتيح للروس بمختلف أنحاء البلاد فرصة طرح أسئلة على بوتين، الذي يقود البلاد منذ 25 عاماً. ويستغل بوتين هذا الحدث لترسيخ سلطته وعرض آرائه بشأن الشؤون المحلية والعالمية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد بدأ جهوداً دبلوماسية واسعة النطاق لإنهاء حوالي أربع سنوات من القتال بعد أن أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، لكن جهود واشنطن اصطدمت بمطالب متضاربة بشدة من قبل موسكو وكييف.
وحذر بوتين هذا الأسبوع من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام. ويريد الزعيم الروسي الاعتراف بأربع مناطق رئيسة سيطرت عليها قواته، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.
وأصر أيضاً على انسحاب أوكرانيا من بعض المناطق في شرق أوكرانيا، التي لم تسيطر عليها قوات موسكو بعد وهي مطالب رفضتها كييف.

المصدر: د ب أ
فلاديميير بوتين
