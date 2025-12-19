السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اللوفر يعيد فتح أبوابه مجدداً بالكامل

اللوفر يعيد فتح أبوابه مجدداً بالكامل
19 ديسمبر 2025 16:12

أعلنت إدارة متحف اللوفر في باريس والنقابات المعنية فتح أبواب المتحف بالكامل أمام الزوّار اليوم الجمعة، بعدما صوّت العاملون لصالح وقف الإضراب، الذي عرقل الدخول إلى المتحف الأكثر جذباً للزوّار في العالم.
وتم اتخاذ القرار أثناء جمعية عمومية للعاملين بالمتحف، حيث صوتوا بالإجماع لصالح وقف الإضراب للسماح باستقبال المتحف للزوّار، حسبما ذكرت النقابات المعنية في بيان.
وأدى الإضراب لإغلاق المتحف بالكامل في وقت سابق من الأسبوع وإعادة فتح جزئي أمس الأول الأربعاء. وقالت النقابات إن الوقف أعقب خمسة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الثقافة لكنها أشارت إلى أن التقدم ما زال غير كافٍ، خاصة فيما يتعلق بعدد العاملين والرواتب وخطط التأمين طويلة الأمد. كما أشاروا إلى مخاوف بشأن تدهور حالة المبنى وظروف العمل.
وانتقد ممثلو النقابات ما وصفوه بغياب مشاركة رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار أثناء الإضراب، ولفتوا إلى أنها لم تلتقِ بالعاملين ولم تحدثهم أثناء الإضراب.
ومن المقرر أن يعقد العاملون جميعة عمومية أخرى في الخامس من يناير لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستأنفون الإضراب. 

أخبار ذات صلة
إعادة فتح متحف اللوفر في باريس جزئياً
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم مؤتمرها الدولي الثالث للفلسفة في باريس
المصدر: د ب أ
متحف اللوفر
باريس
آخر الأخبار
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
الرياضة
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
اليوم 21:42
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©