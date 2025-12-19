السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تمدّد إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المركبات

ألمانيا تمدّد إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المركبات
19 ديسمبر 2025 17:12

أعطى المجلس الاتحادي الألماني (مجلس الولايات الألمانية) اليوم الجمعة الضوء الأخضر لتمديد إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المركبات، بهدف تشجيع التحول إلى استخدام السيارات صديقة البيئة.
وتنص التعديلات على أن السيارات الكهربائية الخالصة، التي سيتم ترخيصها لأول مرة حتى نهاية عام 2030 ستكون معفاة من الضريبة، على أن تنتهي كافة الإعفاءات بحد أقصى في31 ديسمبر 2035.
وكان الوضع سابقاً ينص على إعفاء السيارات الكهربائية الخالصة، التي يتم ترخيصها حتى 31 ديسمبر من ضريبة المركبات منذ أول تسجيل لها، وكانت هذه الإعفاءات محددة حتى نهاية عام 2030.
وبدون قرار المجلس الاتحادي وقبله البرلمان الألماني، كان من المقرر أن تنتهي هذه الإعفاءات بالنسبة للسيارات الكهربائية الجديدة في نهاية هذا العام. وفي ضوء التعديل سيكون بمقدور الشخص الذي يقتني سيارة كهربائية خالصة عند نهاية المهلة في عام 2030، الاستفادة من الإعفاء لمدة خمس سنوات. وسيؤدي الإعفاء إلى تكبد الحكومة الألمانية خسائر في الإيرادات الضريبية بقيمة تبلغ عدة مئات من ملايين اليوروهات خلال السنوات المقبلة.
ويفترض أن يلعب التنقل الكهربائي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف المناخية بقطاع النقل. ورغم ارتفاع أعداد تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة، فإنها لا تزال غير كافية حتى الآن للوفاء بالمعايير المحددة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

